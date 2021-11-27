طقس الأحد غائم جزئياً مع ارتفاع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال ظهور بعض الغبار في الأجواء. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس خريفي مستقر ودافىء نسبيا ويستمر حتى بعد مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق ورياح ناشطة مساء.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية واحتمال ظهور بعض الغبار في الأجواء.

الإثنين: غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا مساء إلى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل ملحوظ وسريع ابتداء من بعد الظهر، مع اقتراب المنخفض الجوي حيث يتحول الطقس مساء إلى متقلب ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل إلى ما يقارب 60كلم/س مع تساقط أمطار متفرقة. ومن المتوقع أن تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/صباح الأربعاء واحتمال حدوث برق ورعد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 10 غلى 23 درجة، في الداخل من 6 إلى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية صباحا تتحول مساء إلى جنوبية جنوبية شرقية ناشطة في المناطق الشمالية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية