ثلاثة أسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل ثلاثة أسرى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية. ووفقًا لمؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى فإن الأسرى أكدوا مواصلتهم في الاضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإنهاء اعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون عن الطعام هم:

الأسير هشام أبو هواش منذ 103 أيام

الأسير لؤي الأشقر منذ 48 يومًا

الأسير نضال البلوط منذ 30 يومًا

الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي أكد أن إدارة السجون أخفت معلومة اضراب الأسير نضال مازن بلوط منذ لحظة اعتقاله قبل شهر, وتم اكتشاف الأمر خلال زيارة المحامي للأسير ويعاني من وضع صحي صعب.

وقال الشقاقي في تصريحات لإذاعة صوت القدس “الوضع الصحي للأسيرين هشام أبو هواش ولؤي الأشقر بدأ يتدهور شيئا فشيئاً ويعانيان من وضع صحي خطير وسط رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبهما”، مضيفاً أن “الاحتلال يتعمد إطالة أمد إضراب الأسيرين أبو هواش والأشقر حتى ارتقاء أحدهما شهيداً، وجميع الوساطات والاتصالات لم تثمر عن أي حلول لإنهاء معاناتهم.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل معتقل منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، الأمر الأول مدته 6 شهور، والأمر الثاني (6) شهور، والأمر الثالث (6) شهور جرى تخفيضها لأربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

أمّا الأسير الأشقر من بلدة صيدا في طولكرم، ويقبع في عزل سجن “الجلمة”، وهو معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة شهور، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما وتعرّض لتحقيق عسكري قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى.

المصدر: فلسطين اليوم