أستراليا تفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت السبت أن بلاده ستبدأ تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوماً على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور كورونا الجديد.

وبحسب وكالة رويترز ، أضاف هانت في إفادة صحفية أن “أي شخص ليس مواطنا أستراليا أو من يعولهم ، وكان موجودا في الدول الأفريقية التي تم فيها اكتشاف سلالة أوميكرون خلال الأربعة عشر يوما الماضية لن يتمكن من دخول أستراليا”.

ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة “بي.1.1.529” الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا. وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة “دلتا”، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها “مقلقة” وهي خامس نسخة من كورونا توضع في هذا التصنيف.

المصدر: سبوتنيك