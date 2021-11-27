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November 27 2021 - 09:32

بايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا

منذ 54 mins 27 November، 2021
شعبية بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

 أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أنه “سيتحدث على الأرجح مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي”. وتأتي تصريحات بايدن بعد وقت قصير من محادثات بين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان  ومدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك حول “مخاوفهما” بشأن النشاط العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.

يُذكر أن أوكرانيا والدول الغربية اتهمت روسيا في الفترة الأخيرة بحشد القوات على الحدود الأوكرانية. ورفضت موسكو تلك الاتهامات مشيرة إلى أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا “لا تمثل خطراً على أحد”.

المصدر: سبوتنيك

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