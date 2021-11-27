وزير الاتصالات الايراني: سنصل الى المدار 36000 كيلومتر

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني أننا وبعون الله سنصل الى المدار 36000 كيلومتر (GEO) (المدار الجغرافي الثابت) من خلال ثقة المسؤولين ودعم الحكومة وجهود العلماء والمتخصصين في صناعة الفضاء بإيران ليل نهار.

أشار عيسى زارع بور الى عقد اجتماع المجلس الاعلى للفضاء، وقال: قام رئيس الجمهورية الايلامية الايرانية رئيسي برفقة 3 وزراء استقلوا مركبة واحدة ودون مراسم رسمية بتفقد معرض انجازات صناعة الفضاء في ايران، ولفترة 4 ساعت، ما يشير الى عزم الحكوم الحالية وإرادتها لرفع مستوى صناعة الفضاء.

ولفت زارع بور الى إيعاز الرئيس رئيسي بالإسراع في الوصول الى المدار 36000 كيلومتر، وأوضح بأن اهمية مدار 36000 كيلومتر هي انه متناسق مع سرعة الارض (أي القمر الصناعي المستقر فيه يكمل دورته في 24 ساعة ولذلك يبقى القمر الصناعي معلقا فوق نقطة ثابتة من الارض)، وأن علينا ان نتمكن بسرعة من حجز النقطة المتبقية لنا في هذا الارتفاع ونثبتها.

وبشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة في غضون 4 سنوات، بيّن وزير الاتصالات ان إيعاز الرئيس كان مفاجئا لنا، الا اننا نعتقد انه من خلال العمل الجهادي الحثيث ليل نهار ودعم الحكومة وبعون الله سنتمكن من تحقيق النجاح.

وتعليقا على حالات الفشل في عمليات إطلاق الاقمار سابقا، قال زارع بور: ان عمليات الاطلاق الفاشلة في هذا القطاع هي جزء من مسار النجاح، ففي العالم ومن اجل الوصول الى نسبة اطمئنان 90 بالمائة فأنه يجب ان تكون هناك اكثر من 50 عملية إطلاق، في حيان علمائنا ورغم ظروف الحظر يصلون الى نقطة قابلة للاطمئنان بعمليتين او 3 عمليات اطلاق.

المصدر: وكالة انباء فارس