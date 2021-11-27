هولندا تفرض الإغلاق الليلي في البلاد حتى 18 ديسمبر بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، الجمعة، فرض إغلاق ليلي في البلاد حتى يوم الـ 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأعلن روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة هيوغو دي يونغ فرض إغلاق ليلي شامل في البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا يوم الأحد حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، يشمل المطاعم والمقاهي والمسارح والصالات الرياضية والمسارح.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حاليا ولكن سيعون المواطنون إلى الالتزام بارتداء أقنعة الوجه. كما أعلن روتييه عن اعتزام الحكومة إعطاء أكبر عدد ممكن من المسنين والفئات ذات المناعة الضعيفة جرعة معززة من اللقاح المضاد للفيروس قبل نهاية العام.

المصدر: سبوتنيك