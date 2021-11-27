“الديمقراطية” تدين قرار استراليا وصم حزب الله بـ”الإرهاب”

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الحكومة الإسترالية بإدراج حزب الله على “لائحة الإرهاب”.

ورأت الجبهة في ذلك موقفاً سياسياً يكمن في طياته العداء للشعب اللبناني الذي مازالت مناطق واسعة من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومازال يعيش تحت التهديد اليومي بالعدوان، وفي انتهاك شبه يومي لسيادته.

وأضافت الجبهة أن من حق شعب لبنان أن يدافع عن أرضه وسيادتها، وإن وصم مقاومته بالإرهاب، والتي يشكل حزب الله أحد فصائلها، إنما هو انحياز مكشوف وتأييد فظ لإسرائيل وأعمالها العدوانية.

وأكدت الجبهة أن ما يجمعها بحزب الله هو الخندق المشترك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ودرء مخاطره عن منطقتنا العربية إلى أن يرحل عن فلسطين وجنوب لبنان والجولان العربي السوري المحتل.

المصدر: بريد الموقع