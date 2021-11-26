اليمن: وقفات احتجاجية في محافظة ريمة للتنديد بالتصعيد الأمريكي

أقيمت عدد من الوقفات الشعبية عقب صلاة الجمعة في عدد من مديريات محافظة ريمة اليمنية تنديدا بالتصعيد الأمريكي على الشعب اليمني.

ونددت الوقفات بالتصعيد الأمريكي على مختلف المحافظات واستمرار الحصار على أبناء الشعب اليمني.

واستنكر المشاركون في الوقفات الشعبية ما أقدم عليه طيران العدوان من جريمة استهداف لأسرة المواطن محفوظ وأسرته في حيس والتي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى من قبل مرتزقة العدوان.

من جهة ثانية، استنكر المشاركون “ما قامت به السلطات الأسترالية من تصنيف حزب الله منظمة إرهابية والذي يؤكد تماسك محور المقاومة في كل الأصعدة”، وأكدوا “الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى الانتصار”.

المصدر: موقع انصار الله