التشيك تقرر إعلان حالة الطوارئ على خلفية الانتشار غير المسبوق لكورونا

أفادت وسائل إعلام تشيكية، الخميس، بأن الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون التشيكي أن “حالة الطوارئ التي سيفرضها مجلس وزراء التشيك اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر ينص على إلغاء الفعاليات الثقافية الرياضية الجماعية بمشاركة أكثر من ألف شخص ووقف عمل المطاعم والبارات والنوادي بعد الساعة 22:00 في المرحلة الأولى”.

وأضاف التلفزيون التشيكي أن دائرة الفعاليات الجماعية المسموح بإقامتها ستقتصر على بازارات ما قبل عيد الميلاد في الهواء الطلق، مبينا أن الإجراءات المخطط لها لا يمكن تنفيذها إلا في حال إعلان حالة الطوارئ، كما أشار إلى أنه من المتوقع إعلانها حاليا لمدة 30 يوما.

المصدر: وكالات