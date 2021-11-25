وزيرا التربية والمالية وقعا قراري مضاعفة أجر ساعات التعاقد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2021 - 22:06

وزيرا التربية والمالية وقعا قراري مضاعفة أجر ساعات التعاقد

منذ 23 mins 25 November، 2021
اخبار
لبنان

وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ووزير المالية الدكتور يوسف خليل ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام للمالية جورج معراوي ، في خلال زيارة قام بها الوزير الحلبي إلى وزارة المالية ، ، قراري زيادة أجر ساعات التعاقد للأساتذة المتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ، وكذلك للأساتذة المتعاقدين في المعاهد والمدارس الفنية التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني الرسمي.
وقضى هذان القراران بمضاعفة أجر ساعة التعاقد بنسبة 100% مائة بالمائة ، بحسب الجداول التي كانت محددة سابقا . وأحالا القرارين إلى مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة ومن ثم البدء بتطبيقهما ، وذلك عن العام الدراسي  2021 – 2022 .
وتوافق الوزيران على أن يتم صرف حقوق المتعاقدين شهريا ، على همة مديري المدارس والثانويات والمعاهد ، بحسب إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي في وزارة التربية .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة