وزيرا التربية والمالية وقعا قراري مضاعفة أجر ساعات التعاقد

وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ووزير المالية الدكتور يوسف خليل ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام للمالية جورج معراوي ، في خلال زيارة قام بها الوزير الحلبي إلى وزارة المالية ، ، قراري زيادة أجر ساعات التعاقد للأساتذة المتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ، وكذلك للأساتذة المتعاقدين في المعاهد والمدارس الفنية التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني الرسمي.

وقضى هذان القراران بمضاعفة أجر ساعة التعاقد بنسبة 100% مائة بالمائة ، بحسب الجداول التي كانت محددة سابقا . وأحالا القرارين إلى مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة ومن ثم البدء بتطبيقهما ، وذلك عن العام الدراسي 2021 – 2022 .

وتوافق الوزيران على أن يتم صرف حقوق المتعاقدين شهريا ، على همة مديري المدارس والثانويات والمعاهد ، بحسب إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي في وزارة التربية .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام