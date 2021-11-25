تجمع علماء جبل عامل دان القرار الاوسترالي بحق حزب الله:انصياع واضح للارادة الصهيو -أميركية

دان “تجمع علماء جبل عامل” في بيان ، “القرار المتهور للدولة الأوسترالية بحق حزب الله من خلال وضعه على قائمة الإرهاب”، واعتبره “انصياعا واضحا للارادة الصهيو -أميركية وهو جائر بحق مكون أساسي في المجتمع اللبناني، حرر البلد من الاحتلال الصهيوني وواجه الارهاب التكفيري الذي ترعاه اميركا واذيالها في المنطقة، ولديه ممثلين في الحكومة اللبنانية والبرلمان ويحظى بتأييد شعبي واسع”.

وفي سياق آخر دعا “الحكومة للعمل الجاد من أجل وضع حد للمعاناة التي يرزح تحتها المواطن على جميع الأصعدة، وليس آخرها مسألة الدواء وانقطاعه وغلاء أسعاره، حتى بات الحصول عليه شبه مستحيل لذوي الدخل المحدود والذي لا يلبي حاجة من حاجيات المواطن”.

وسأل “التجمع”: “أين وزير الصحة فراس ألابيض من كل ما يحصل ولماذا لا يحذو حذو سلفه الوزير حمد حسن، الذي تسلم في أحلك وأصعب الظروف الصحية والاقتصادية، ولم يقصر في اتجاه أي مواطن وفي أي باب من أبواب الأمن الصحي والإستشفائي؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام