عبد الرحيم مراد يستقبل السفير الصيني: للعمل الجدي لمساعدة لبنان للخروج من ازمته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 16:00

عبد الرحيم مراد يستقبل السفير الصيني: للعمل الجدي لمساعدة لبنان للخروج من ازمته

منذ 16 mins 25 November، 2021
عبد الرحيم والسفيني الصيني
لبنان

استقبل رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد الخميس السفير الصيني في لبنان تشيان مين جيان، في دارته بحضور الوزير السابق حسن مراد، في زيارة تعارف تم خلالها التأكيد على اهمية التعاون فيما بين البلدين لما في خير لبنان.

ورحب مراد بالسفير الصيني، واكد على “ضرورة العمل الجدي لمساعدة لبنان للخروج من ازمته المالية والاقتصادية التي تعصف به، وانه يعول على تجاوب الصين في مد يد العون للبنان في العديد من المشاريع الحيوية وخاصة في مجال انشاء طريق صريع يصل بين بيروت والبقاع بواسطة bot  مرفأ بيروت، وخط القطار، والتنقيب عن الغاز، والانماء الاقتصادي”، واثنى على “اهمية المواقف الصينية المتعلقة بالقضية المركزية فلسطين”.

من جهته، لفت السفير الصيني الى ان “الصين تؤمن بأهمية الانفتاح والتقارب بين الصين والعرب”، واشار الى ان “الصين ستؤمن الدفعة الثانية والبالغة 300 الف لقاح الى الدولة اللبنانية سوف يتم تسليمها قريبا”.

في نهاية اللقاء اكد الجانبين على اهمية التواصل والعلاقة بين البلدين والحزب الشيوعي الصيني وحزب الاتحاد.

المصدر: مراسل الموقع

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