بوشكيان التقى مجلس مصنعي الالبان والاجبان: الوزارة مصممة على اقفال المصانع غير المرخصة

اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان مع المجلس اللبناني لمصنعي الألبان والأجبان LDB برئاسة جاك كلاسي. وتناول البحث “أهمية هذا القطاع الذي يوظف أصحابه استثمارات كبيرة في الإنتاج والتحديث والتطوير. كما تم البحث في التزام المصانع المرخصة المواصفات المطلوبة وطنيا وفي الأسواق التصديرية.

وهنأ الوزير بوشكيان أصحاب هذه المؤسسات “الذين واجهوا الصعاب والمشقات، ونجحوا في إنتاج منتجات صحية ونوعية ممتازة من الألبان والأجبان، وطوروا عمليات التعبئة والتغليف”. ولفت إلى “وجود تشابك في الصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة”، موضحا أنه يعمل مع الوزراء المعنيين على تحديد المهام والأدوار.

وشدد على أن “وزارة الصناعة مصممة على إقفال المصانع غير المرخصة التي تنافس بصورة غير شرعية، وتنزل في الأسواق منتجات من دون علامات تجارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام