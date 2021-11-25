بوشكيان التقى مجلس مصنعي الالبان والاجبان: الوزارة مصممة على اقفال المصانع غير المرخصة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 14:28

بوشكيان التقى مجلس مصنعي الالبان والاجبان: الوزارة مصممة على اقفال المصانع غير المرخصة

منذ 45 mins 25 November، 2021
وزير الصناعة جورج بوشكيان
لبنان

اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان مع المجلس اللبناني لمصنعي الألبان والأجبان LDB برئاسة جاك كلاسي. وتناول البحث “أهمية هذا القطاع الذي يوظف أصحابه استثمارات كبيرة في الإنتاج والتحديث والتطوير. كما تم البحث في التزام المصانع المرخصة المواصفات المطلوبة وطنيا وفي الأسواق التصديرية.

وهنأ الوزير بوشكيان أصحاب هذه المؤسسات “الذين واجهوا الصعاب والمشقات، ونجحوا في إنتاج منتجات صحية ونوعية ممتازة من الألبان والأجبان، وطوروا عمليات التعبئة والتغليف”. ولفت إلى “وجود تشابك في الصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة”، موضحا أنه يعمل مع الوزراء المعنيين على تحديد المهام والأدوار.

وشدد على أن “وزارة الصناعة مصممة على إقفال المصانع غير المرخصة التي تنافس بصورة غير شرعية، وتنزل في الأسواق منتجات من دون علامات تجارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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