أنصار الله وأحزاب اللقاء المشترك في اليمن يدينون تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

أدان المكتب السياسي لأنصارالله، اليوم الأربعاء، ما قامت به السلطات الأسترالية من خطوات إجرامية خبيثة ممثلة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

واعتبر المكتب السياسي في بيان، أن هذه الخطوة الإجرامية وغيرها من الخطوات التآمرية المماثلة ضد المجاهدين في حزب الله، خدمة للكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية العادلة.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي في إطار تحركات نشطة لمحور الشر المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم لاستهداف حركات المقاومة الإسلامية والشعوب الحرة الرافضة لأمريكا وإسرائيل ومشاريعهم التدميرية في المنطقة.

ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض هذه الخطوات الإجرامية تجاه المجاهدين في حزب الله، كما دعاهم للتحرك الجاد لإفشال الخطوات العدائية التي تستهدف الأمة الاسلامية وقضاياها العادلة وحركاتها الجهادية.

أحزاب المشترك: قرار أستراليا بحق حزب الله تماهٍ فاضح مع مشروع دول الاستكبار في المنطقة

هذا، وأدانت أحزاب اللقاء المشترك قرار السلطات الأسترالية بتصنيف حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” في تماهٍ فاضح مع مشروع دول الاستكبار في المنطقة وخدمة لكيان العدو الصهيوني الغاصب.

وأوضحت أحزاب المشترك في بيان، أن هذا القرار يأتي عقب قرار مماثل من بريطانيا بتنصيف حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية في صورة جلية تكشف رعاية هذه الحكومات لمصالح الكيان الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية العادلة.

ودعا البيان شعوب وأحرار العالم إلى رفض هذه الخطوات التآمرية بحق حركات محور المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو غيرها وفضح الأعداء ومشاريعهم الاستعمارية في المنطقة والعمل على إفشالها.

المصدر: المسيرة نت