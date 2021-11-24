مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأربعاء 24-11-2021

ضربٌ لما تبقى من الوطن، وليس فقط مضارباتٍ رِبحية، ما تقومُ به ثلةٌ من تجارِ المالِ والارواح، الراعينَ لجنونِ الدولار.

اكثرَ من اربعةٍ وعشرينَ الفَ ليرةٍ لبنانيةٍ باتَ سعرُ الدولار – ومؤشرُه الى ارتفاع، فيما التأشيراتُ لكبحِ هؤلاءِ لا تزالُ ممنوعةً بقرار، وكذلك الخياراتُ التي تَسحبُ من ايديهم الاحتكاراتِ كورقةِ التحكمِ بالبلادِ والعباد.

لكنَ الازمةَ ليست حكراً على التجار، فكلما كانَ الحديثُ عن التحقيقِ الجنائي بمصرفِ لبنانَ جُنَّ الدولار، وكلما سَمِعنا بشركةِ الفاريز ومارسال حَلَّقَ عالياً، فهل هذه صُدفة؟

قضائياً وعن سابقِ اصرارٍ وتصميمٍ يواصلُ البعضُ تحويلَ كارثةِ انفجارِ المرفأِ إلى أداةٍ لاستثارةِ الغرائزيةِ الطائفيةِ خدمةً لأهدافٍ خاصة، والى وسيلةٍ لوأدِ الوحدةِ الوطنيةِ والتشويشِ على مكامنِ قوَّتِنا خدمةً لمشاريعَ خارجية، بحسَبِ وزيرِ الثقافةِ محمد مرتضى، فهناكَ من شَطَرَ العدليةَ ويحاولُ شطرَ البلدِ طائفياً كما قالَ الوزيرُ مرتضى الذي بَشَّرَ من يفعلُ ذلك بأنَ مساعيَه هو وشركاؤه ومشغِّلُوهُ وحاضنوه، محليون ودوليون، ستبوءُ بالفشل..

وعلى مراكبَ من فشلٍ تسيرُ الخطةُ الحكوميةُ لمواجهةِ الكارثةِ الصحية، ومعَ ازمةِ الدواءِ المسعورِ والاستشفاءِ المفقودِ عادَ كورونا ليفتكَ من جديدٍ، فيما خُططُ وزارةِ الصحةِ كأنها مصابةٌ بعوارضِ الفيروس كالكسلِ والانحطاطِ وترْكِ الامورِ على غاربِها..

الى مشارقِ الارضِ بعدَ مغاربِها وَصلت الايادي الصهيونيةُ لمواجهةِ المقاومة، فكانَ قرارُ اوستراليا بتصنيفِ حزبِ الله باسرِه “منظمةً ارهابية”، في انصياعٍ ذليلٍ للإملاءاتِ ِ‏الاميركية والصهيونيةِ كما رأى الحزبُ، الذي اعتبرَ أن هذا القرارَ وما سبقَه من قراراتٍ مماثلةٍ لن يؤثّرَ على معنوياتِ الشعبِ الوفي في لبنانَ ولا على معنوياتِ الاحرارِ والشرفاءِ في العالمِ، ولا على موقفِ الحزبِ وحقِّه الطبيعي بالمقاومة.

على انَ الموقفَ من آخرِ التطوراتِ سيكونُ للامينِ العامِّ لحزبِ الله سماحةِ السيد حسن نصرالله عندَ الثامنةِ والنصفِ من مساءِ الجمعةِ عبرَ شاشةِ المنار..

المصدر: قناة المنار