الجزائر تعلن إحباطها محاولات إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر حدودها مع المغرب

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مصالح الأمن، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 9 تجار مخدرات، حسب ما أفادت صحيفة “النهار” الجزائرية.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ” 19 قنطار و46 كيلو غرام من الكيف المعالج في حين تم توقيف 25 تاجر مخدرات بحوزتهم 211 كيلوغرام. و35594 قرصا مهلوسا خلال عمليات عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع شملت الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، فقد “نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني، عمليات عدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وأوقفت “مفارز للجيش الوطني 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 5 مخابئ و21 قنبلة تقليدية الصنع و 81 كيلوغرام من المواد المتفجرة خلال عملية بحث وتمشيط ببومرداس”.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 247 شخصا، وضبطت “مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن ذخيرة و21 مركبة و259 مولدا كهربائيا”.

المصدر: روسيا اليوم