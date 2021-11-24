الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في المنطقة الوسطى وتسقط معظم الصواريخ المعادية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 03:28

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في المنطقة الوسطى وتسقط معظم الصواريخ المعادية

منذ 1 ساعة 24 November، 2021
عدوان صهيوني على سوريا
سورية - عربي وإقليمي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم، لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه ” في حوالي الساعة ٢٦، ١ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان لإصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ في السابع عشر من الشهر الجاري عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر.

المصدر: سانا

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