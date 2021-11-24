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November 24 2021 - 01:58

باشينيان يعلن مقتل 6 عسكريين أرمن وأسر 32 على الحدود مع أذربيجان

منذ 1 ساعة 24 November، 2021
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
أخبار دولية - ارمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مقتل 6 وأسر 32 عسكريا أرمنيا في المعارك الأخيرة على الحدود مع أذربيجان.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، وأن عدد الأسرى قد يكون أكبر من ذلك.
وأضاف أن بعض الأسرى أصيبوا بجروح، وأن واحدا منهم على الأقل في حالة خطيرة.
يذكر أن اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان اندلعت في 16 نوفمبر الجاري.
وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بالاعتداء على أراضي الطرف الآخر.
وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيا ورئيس أذربيجان إلهام علييف بصدد تبنّي إجراءات لتعزيز الاستقرار في المنطقة اعتبارا من الـ26 من نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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