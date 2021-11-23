اهالي شهداء الطيونة يطالبون بكف يد صوان عن قضيتهم

رفع أهالي شهداءِ جريمةِ الطيونة الصوتَ للمطالبة بكفِّ يدِ قاضي التحقيقِ العسكري الاول فادي صوان حمايةً لقضيتِهم.

يعزّ على أولياء دم شهداء مجزرة الطيونة أن يجدوا انفسهم مضطرين لاسقاط الثقة عن قاضي قضيتهم المحقق العسكري الاول فادي صوان خشية من هدر دماء ابنائهم مرة أخرى بين ملفات التحقيقات المريبة ودخول القضية بازار التسييس!!!.

ارتياب الاهالي ليس من فراغ!! ارتياب مبني على وقائع، وعلى مسار، يصر القاضي صوان على استكماله بكل ثغراته!

وبالتزامن مع طلب كف يد القاضي صوان تتحضر عوائل شهداء الطيونة لتنفيذ سلسلة تحركات للمطالبة بالضغط على القضاء لتصحيح مساره في قضيتهم والاستعجال بانزال اشد العقوبات بحق المجرمين.

المصدر: المنار