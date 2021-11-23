النائب حسن عز الدين: من يحصل على الغالبية النيابية عليه التوافق مع الآخرين وهذه معادلة من الصعب تغييرها

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة باتوليه الجنوبية، أن “العملية البطولية التي نفذها الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة، رغم كل الإجراءات الأمنية التي يقيمها العدو الصهيوني، تدل على عظمة هذا الشعب المقاوم والمضحي والذي يدفع الأثمان، وتدل على أن التحدي والتهديدات التي يفرضها العدو لا تساوي شيئا عندما تكون إرادة المقاومة حاضرة لأجل تحرير الأرض والدفاع عن هذا الشعب”.

وحيا “المجاهدين الأبطال في فلسطين المحتلة”، متوجها إليهم بالقول “إننا نشد على أيديكم، والمقاومة الإسلامية في لبنان معكم وإلى جانبكم، وعليكم أن تثقوا تماما بأن الخيار الذي سلكتموه، هو الخيار الصحيح، وهو الذي يوصل إلى النتائج الفعلية والحقيقية في التحرير والحرية والكرامة”.

وأضاف “عندما نتحدث عن الاستقلال الحقيقي، فهذا يعني أن لا ننصاع للإملاءات والسياسات التي تمارس على لبنان من أي جهة أتت، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، لأن سياساتها التي تمارس في حق شعوب هذه المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص، هي سياسات ظالمة ولا ترى إلا مصلحة العدو الإسرائيلي وحفظ أمنه واستقراره، ولذلك فإن هذه السياسات بالطريقة التي تتعاطى بها مرفوضة ومدانة، لأنها لا تجلب الخير للبنان وشعبه”.

وتوجه إلى “بعض الأفرقاء السياسيين الذين ما زالوا يراهنون على السياسات الأميركية بالقول “إن رهاناتكم على هذه السياسات خاسرة وبائسة، ولن تصلوا من خلالها إلى أي نتيجة. وإذا كنتم تظنون أنها تعطيكم القوة والمنعة والقدرة، فظنكم خائب، لأن هذه السياسات تضعف لبنان وموقفه ونظامه ومؤسساته في شتى الميادين”.

وأكد أن “الخلاص الحقيقي للبنان من أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية وكل ما يتعلق بهذا المسار، لا يكون إلا بيد أبنائه، وبالوفاق والتفهم والتفاهم على الحلول في ما بينهم، على قاعدة الثوابت الوطنية في الاستقلال الحقيقي، وحفظ السيادة الوطنية، وتثبيت المواطنة الفعلية التي من خلالها تعطي الدولة كل ذي حق حقه، وتؤمن للمواطنين كل الحقوق المفروضة عليها”.

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، اعتبر أن “السعودي بعدما فشل في ابتزاز لبنان بسيادته وكرامته يبدو أنه يعود مجددا إلى الساحة اللبنانية من خلال اعتباره أن هذه الانتخابات هي فرصة لإيجاد معادلة جديدة يستطيع من خلالها أن يحقق أهدافه بتغيير معادلة الأغلبية القائمة والموجودة اليوم في المجلس النيابي تماما مثلما يفكر الأميركي، ولنفرض أنهما استطاعا ذلك وقلبا المعادلة، عليهم أن يدركوا أن هناك معادلة أخرى من الصعب أن تتغير وهي معادلة الوفاق الوطني، وجميعنا يعرف أنه عندما كانت الغالبية النيابية معنا، لم نستطع أن نستغني عن الطرف الآخر، وبالتالي فإن نفس هذه المعادلة سوف تحكم حلفاء هؤلاء في حال حصلوا على الغالبية، لأن هذا البلد محكوم بالوفاق الوطني وبهذه المعادلة التي لا تستثني منها أحدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام