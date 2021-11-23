المنتدى الدولي للحوار المسؤول ينظم ندوة حوارية بعنون: الامام الصدر الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة

يتشرف المنتدى الدولي للحوار المسؤول بدعوتكم إلى حضور ندوة حوارية بعنوان:
🔸 الإمـــــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــدر 🔸
الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة
_ يشارك فيها:
_ الدكتور عباس خامه يار (المستشار الثقافي الإيراني)
_ الأستاذ حسن قبلان
_ الأستاذ جهاد سعد
_ الدكتورة ريما فخري
_تدير الندوة:
_ الإعلامية سوزان الخليل
_الأربعاء 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021
_ الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة
_معهد المعارف الحكمية، مجمع المجتبى (ع)، الطابق 4.
_ سيتم بث الندوة
_ عبر صفحتنا “عقل وروح” على الفايسبوك: https://www.facebook.com/akelwrouh/
_ وعبر تطبيق zoom meeting:
ID: 712 634 2049
Pascode: maaref
المصدر: موقع المنار