المنتدى الدولي للحوار المسؤول ينظم ندوة حوارية بعنون: الامام الصدر الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة

يتشرف المنتدى الدولي للحوار المسؤول بدعوتكم إلى حضور ندوة حوارية بعنوان:

🔸 الإمـــــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــدر 🔸

الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة

_ يشارك فيها:

_ الدكتور عباس خامه يار (المستشار الثقافي الإيراني)

_ الأستاذ حسن قبلان

_ الأستاذ جهاد سعد

_ الدكتورة ريما فخري

_تدير الندوة:

_ الإعلامية سوزان الخليل

_الأربعاء 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021

_ الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة

_معهد المعارف الحكمية، مجمع المجتبى (ع)، الطابق 4.

_ سيتم بث الندوة

_ عبر صفحتنا “عقل وروح” على الفايسبوك: https://www.facebook.com/akelwrouh/

_ وعبر تطبيق zoom meeting:

ID: 712 634 2049

Pascode: maaref

المصدر: موقع المنار