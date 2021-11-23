المنتدى الدولي للحوار المسؤول ينظم ندوة حوارية بعنون: الامام الصدر الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 12:06

المنتدى الدولي للحوار المسؤول ينظم ندوة حوارية بعنون: الامام الصدر الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة

منذ 2 ساعة 23 November، 2021
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

يتشرف المنتدى الدولي للحوار المسؤول بدعوتكم إلى حضور ندوة حوارية بعنوان:
🔸 الإمـــــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــدر 🔸
الرائد والمؤسس لثقافة ونهج المقاومة

_ يشارك فيها:
_ الدكتور عباس خامه يار (المستشار الثقافي الإيراني)
_ الأستاذ حسن قبلان
_ الأستاذ جهاد سعد
_ الدكتورة ريما فخري

_تدير الندوة:
_ الإعلامية سوزان الخليل
_الأربعاء 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021
_ الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة
_معهد المعارف الحكمية، مجمع المجتبى (ع)، الطابق 4.
_ سيتم بث الندوة
_ عبر صفحتنا “عقل وروح” على الفايسبوك: https://www.facebook.com/akelwrouh/

_ وعبر تطبيق zoom meeting:

ID: 712 634 2049

Pascode: maaref

 

 

المصدر: موقع المنار

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