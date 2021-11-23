عاجل: الليرة التركية تنهار من جديد

تسابق الليرة التركية الزمن في تسجيل اتجاهات قياسية هابطة يوما تلو الآخر، وفيما يبدو أن مستويات غير مسبوقة في الطريق.

ومنذ لحظات نزلت الليرة التركية بأكثر من 3% نزولا إلى أدنى مستويات جديدة على الإطلاق حيث تم مشاهدة الليرة عند مستويات 11.7432 ليرة / دولار.

وهكذا بلغت خسائر الليرة التركية منذ بداية العام ما يقرب من 60% منذ بداية العام لتصبح أسوء العملات الناشئة أداءا مقابل الدولار.

وجنبا إلى جنب من هبوط الليرة المدوي، استمرت الارتفاعات الجنونية لأسعار الذهب الذي لا يجد الأتراك سواه ملاذا للتحوط من التراجعات الجنونية لعملة بلادهم.

وارتفع جرام الذهب التركي إلى مستويات قياسية جديدة عند 681.788 ليرة / جرام بزيادة 3% أو ما يعادل 19 دولار .

المصدر: Investing.com