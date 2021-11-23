الإفراج عن محامي ترامب السابق مايكل كوهين بعد 3 سنوات في السجن

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية عن مايكل كوهين محامي الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أمضى محكوميته بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بمخالفات مالية خلال حملة ترامب الانتخابية وجرائم أخرى.

وأبلغ كوهين (55 عاما) الصحفيين خارج المحكمة الجزئية في مانهاتن بأنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون “لضمان محاسبة الآخرين على أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون”.

وبعد دقائق نشر على “تويتر” صورة له مبتسما ويستعرض أوراق إطلاق سراحه، وكتب: “هكذا تبدو الحرية أخيرا!”.

وكان كوهين الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر 2018 بارتكاب مخالفات بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.

المصدر: وكالة رويترز