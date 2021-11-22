الرئيس عون تلقى برقيات مهنئة بعيد الاستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2021 - 18:18

الرئيس عون تلقى برقيات مهنئة بعيد الاستقلال

منذ 1 ساعة 22 November، 2021
الرئيس عون
لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين عددا من برقيات التهنئة لمناسبة العيد الـ78 للاستقلال، ابرزها من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ملك الأردن عبدالله الثاني، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء في برقية الرئيس بوتين “يسرني أن أتقدم منكم بالتهنئة لمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية، وهو عيد الاستقلال”، وتابع “تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة”، واضاف “أنا مطمئن إلى أننا سنتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، وأكد “التزام روسيا الدائم دعم سيادة لبنان ووحدته، وعدم جواز أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولتكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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