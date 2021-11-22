الرئيس عون تلقى برقيات مهنئة بعيد الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين عددا من برقيات التهنئة لمناسبة العيد الـ78 للاستقلال، ابرزها من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ملك الأردن عبدالله الثاني، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء في برقية الرئيس بوتين “يسرني أن أتقدم منكم بالتهنئة لمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية، وهو عيد الاستقلال”، وتابع “تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة”، واضاف “أنا مطمئن إلى أننا سنتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، وأكد “التزام روسيا الدائم دعم سيادة لبنان ووحدته، وعدم جواز أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولتكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام