قرار المركزي الأمريكي يدفع بأسعار الذهب إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وزاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولارا.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولارا للأوقية.

ربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولارا بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولارا.

المصدر: رويترز