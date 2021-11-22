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November 22 2021 - 07:46

الشرطة الأميركية: قتلى وجرحى جراء صدم سيارة تجمعا بولاية ويسكونسن

منذ 34 mins 22 November، 2021
قتلى وجرحى جراء صدم سيارة تجمعا بولاية ويسكونسن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية إن بعض الأشخاص قتلوا عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة، أمس الأحد.

وأضافت أنه تم أيضا نقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن سيارة اقتحمت مهرجانا في أحد شوارع ويسكنسون الأمريكية مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الحادث في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة حمراء اللون من طراز “إس.يو.في” مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

المصدر: وكالات

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