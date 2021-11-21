مقتل مستوطن وإصابة 3 أخرين في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس

أكدت مصادر عبرية “اسرائيلية” اليوم الأحد 21/11/2021 ، مقتل مستوطن 35 عاماً جراء إصابة بإطلاق نار في رأسه وإصابة 3 أخرين من عناصر حرس الحدود “الاسرائيلية”، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة جراء تنفيد عملية اطلاق النار قرب باب السلسلة بالقدس المحتلة .

وأفادت صحيفة معاريف، ان عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس.

وبينت معاريف أن أحد أفراد الشرطة أصيب بجراح خطيرة للغاية بعد إصابته في رأسه وحياته في خطر، والثاني أصيب بجراح خطيرة، فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن أفراد من الشرطة أطلقوا النار صوب المنفذ وحيدوه، وأعلن عن استشهاده، وشارك معه منفذ آخر حاول تنفيذ طعن وقام بالفرار من المكان.

وعقب العملية هرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى البلدة القديمة، وعملت على تطويق المكان.

وأفاد شهود عيان أن أصوات كثيفة من الرصاصة سمعت من منطقة باب السلسلة ,احد ابواب الأقصى ، وعلى الفور اغلقت القوات ابواب الاقصى والقدس القديمة .

وأضاف الشهود ان القوات بأعداد كبيرة تتواجد في منطقة باب السلسلة وتمنع الوصول الى المكان.



وأوضحت يديعوت انه تم استخدام سلاح من طراز “كارلو” في العملية أحد المنفذين أطلق النار والآخر حاول طعن أفراد شرطة الإسرائيلية بعد إصابتهما لكنه لم يتمكن وفر من المكان.

واشارت قناة12 العبرية ان منفذ العملية تنكر بزي مستوطن حريديم وكان يحمل سلاح رشاش.

وتأتي العملية بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن لشرطيين جندي ومجندة في قوات حرس الحدود في شارع حجاي قرب مدرسة عطروت هكوناهيم في البلدة القديمة بالقدس، استشهد خلالها المنفذ.

المصدر: فلسطين اليوم