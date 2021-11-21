واشنطن قلقة من تحرك روسيا العسكري عند حدود أوكرانيا

كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، قوله إنّ بلاده تشعر “بقلق حقيقي” حيال تحركات روسيا وخطابها بشأن أوكرانيا.

وقال إنّ لدى بلاده “قلقاً حقيقياً من تحرك روسيا العسكري وغير المألوف عند الحدود مع أوكرانيا”، مضيفاً أنّ واشنطن قلقة “حيال جزء من الخطاب الذي رأيناه وسمعناه من جانب روسيا، وأيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أنّ “حلفاء واشنطن يشاطرونها، بصورة واسعة، مخاوفها في هذا الصدد”، موضحاً أنّ أميركا لا تعرف نيّات الرئيس فلاديمير بوتين، “لكننا نعرف ما حدث في الماضي. نعرف أسلوب الإشارة إلى استفزاز وهمي من أوكرانيا أو أي دولة أخرى، واستخدام ذلك مبرّراً لما كانت روسيا تخطط القيام به منذ البداية”.

وتُعَدّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي إشارةً إلى الأزمة التي اندلعت عام 2014، عندما استعادت روسيا جزيرة القرم، عقب إطاحة الحكومة الأوكرانية التي كانت تقاوم التقارب مع الغرب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية