الصين تلفت الأنظار مجددا بمركبة متطورة وعصرية

اتجهت عيون محبي السيارات الحديثة إلى المركبة الجديدة التي كشفت عنها Chery الصينية، والتي صممت لتكون من بين أجمل السيارات وأكثرها تطورا من الناحية التقنية.

وبالإضافة إلى الانسيابية العالية والهيكل المدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، جمعت سيارة Chery Omoda 5 في تصميمها العديد من عناصر الجمال، وخصوصا من ناحية شكل الواجهة الأمامية التي تتداخل فيها الأضواء مع شبك المبرد بصورة مميزة جدا.

وحصلت هذه المركبة على أحدث أنظمة الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED الحديثة، وزودت بهيكل كروس بطول 4 أمتار و40 سنتيمترا، عرضه 183 سم، وارتفاعه 158 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 18 إنشا.

أما داخليا فأتت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وجهزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان لمسيتان بمقاس 12 بوصة، وزودت بنظام إضاءة مميز وأحدث منظومات المولتيميديا والصوت.

وستعمل السيارة بمحركات TGDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما يتوقع أن تُطلق منها نسخ تعمل بمحركات هجينة ومحركات كهربائية.

المصدر: روسيا اليوم