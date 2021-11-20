العدو الاسرائيلي اعتقل شابين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي مساء السبت شابين فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد زكريا عليان، ومحمد جمال عليان عقب اقتحام منزليهما في البلدة، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اطلقوا القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين ومنازلهم”.

ويُشار إلى أنه تندلع المواجهات في البلدة لليوم الرابع على التوالي بعد اقتحام الاحتلال المتواصل للبلدة، من أجل التنكيل بالمواطنين.

وكانت قد بدأت المواجهات عقب اعدام قوات الاحتلال للشهيد الفتى عمر أبو عصب، مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث ترفض قوات الاحتلال تسليم جثمانه.

المصدر: فلسطين اليوم