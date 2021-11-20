سفارة واشنطن بالخرطوم تحذر الأمريكيين في السودان

حذرت سفارة واشنطن في الخرطوم الأمريكيين من الاقتراب من مناطق التجمعات والاحتجاجات الأحد في السودان.

وقالت السفارة “تم التخطيط للاحتجاجات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وفي الوقت الذي يواصل فيه المنظمون التشجيع على العصيان المدني السلمي، سجلت مواجهات عنيفة في الماضي”.

وأضافت السفارة “صدرت تعليمات لموظفي السفارة بالتزام أماكنهم، ونوصي المواطنين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم تحسبا لمظاهرات مرتقبة الأحد”، ودعت إلى “تجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر في محيط التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة”، وحثت على “مراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة ومتابعة وسائل الإعلام”.

المصدر: روسيا اليوم