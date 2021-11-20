هنية عن القرار البريطاني بحق حماس: عديم الجدوى وقيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2021 - 19:16

هنية عن القرار البريطاني بحق حماس: عديم الجدوى وقيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة

منذ 27 mins 20 November، 2021
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته “بدأت بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار البريطاني اعتبار حماس منظمة ارهابية”، وأشار الى أن “الجهود تتواصل من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه”.

ورأى هنية السبت أن “هذا القرار هو اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني”.

وقال هنية “نعتبر هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة”، وأكدت ان “قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال”.

ولفت هنية الى ان “شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني”، وقال إن “هذا القرار يأتي في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له”.

المصدر: فلسطين اليوم

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