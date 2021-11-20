حمية تفقد الأشغال بمجرى نهر الغدير وانطلياس: للتكامل بين البلديات والاهالي حرصا على السلامة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2021 - 19:16

حمية تفقد الأشغال بمجرى نهر الغدير وانطلياس: للتكامل بين البلديات والاهالي حرصا على السلامة العامة

منذ 45 mins 20 November، 2021
حمية
لبنان

جال وزير الاشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية السبت على النقاط الحمراء كافة في مختلف المناطق اللبنانية، متفقدا أشغال التعزيل والتنظيف التي تقوم بها الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة.

وافتتح حمية جولته من مجرى نهر الغدير، حيث التقى عددا من الاهالي الذين نوهوا بزيارته، مثمنين وجوده بينهم.

بدوره شكر حمية للاهالي كل ما يبذلونه لأجل المحافظة على عدم رمي النفايات في مجرى النهر، متمنيا عليهم “الاستمرار في ذلك، حرصا على السلامة العامة”.

وتابع حمية جولته إلى منطقة ضبيه انطلياس، حيث أكد على “أهمية الاستمرار في التكامل بين البلديات والاهالي والمعنيين برفع النفايات، وذلك للعمل سويا لعدم انسداد مجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات الدولية والطرق العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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