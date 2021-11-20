حمية تفقد الأشغال بمجرى نهر الغدير وانطلياس: للتكامل بين البلديات والاهالي حرصا على السلامة العامة

جال وزير الاشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية السبت على النقاط الحمراء كافة في مختلف المناطق اللبنانية، متفقدا أشغال التعزيل والتنظيف التي تقوم بها الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة.

وافتتح حمية جولته من مجرى نهر الغدير، حيث التقى عددا من الاهالي الذين نوهوا بزيارته، مثمنين وجوده بينهم.

بدوره شكر حمية للاهالي كل ما يبذلونه لأجل المحافظة على عدم رمي النفايات في مجرى النهر، متمنيا عليهم “الاستمرار في ذلك، حرصا على السلامة العامة”.

وتابع حمية جولته إلى منطقة ضبيه انطلياس، حيث أكد على “أهمية الاستمرار في التكامل بين البلديات والاهالي والمعنيين برفع النفايات، وذلك للعمل سويا لعدم انسداد مجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات الدولية والطرق العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام