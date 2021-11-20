أذربيجان توافق على عقد قمة على أعلى مستوى مع أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية السبت، الموافقة على قمة باكو-يريفان في بروكسل على أعلى مستوى في 15 كانون الأول/ديسمبر. وجاء في بيان الخارجية “من المعلوم أن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 جرت محادثات هاتفية بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان. واقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تنظيم اجتماع زعيمي البلدين في إطار قمة الشراكة الشرقية التي ستجري في 15 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل”.

وأضاف البيان “الطرف الأذربيجاني دائماً منفتح للحوار السياسي ويرحب لهذه الاتصالات. لذلك وافق الطرف الأذربيجاني على اقتراح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بتنظيم اجتماع زعماء البلدين بوساطة الاتحاد الأوروبي في إطار قمة بروكسل”.

المصدر: سبوتنيك