ميقاتي استقبل وفدا أميركيا: لبنان يلتزم تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الامن والاستقرار

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا أميركيا ضم النائبين في الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود ورئيس “مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان” أدوار غبريال، والاعضاء مايك أحمر، هانيا أحمر، ماكاي لحود، جايمس ماكليلن، ذلك في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وخلال الاجتماع، ابدى الرئيس ميقاتي تقديره “لوقوف الولايات المتحدة الاميركية الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش”، مشددا على “التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الامن والاستقرار”.

بدوره، شدد الوفد الاميركي على الوقوف الى جانب لبنان على مختلف الصعد وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام