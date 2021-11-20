عطل جديد يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من الدول – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2021 - 03:44

عطل جديد يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من الدول

منذ 1 ساعة 20 November، 2021
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أبلغ مستخدمو “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من البلدان عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين.
ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع “إنستغرام” واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية، أما على موقع “فيسبوك”، فقد اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغو في السابق عن مشاكل في محرك بحث “غوغل”.

المصدر: وكالات

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