“الجهاد” استنكرت القرار البريطاني بحق “حماس”: المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني

استنكرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الجمعة “القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة المقاومة الإسلامية حماس وبحق كل من يدعمها”.

وأكدت الحركة ان “هذا القرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الصهيوني ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني”، وقالت “في الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه”.

وشددت الحركة على أن “المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال الإرهابي المجرم”.

يذكر ان بريطانيا قررت حظر حركة حماس واعتبرتها “إرهابية”.

المصدر: فلسطين اليوم