كورونا في سويسرا.. البلاد تشهد موجة خامسة ولا تعتزم فرض قيود جديدة

استبعد وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه احتمال فرض قيود جديدة في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الخامسة من وباء كورونا التي تشهدها البلاد.

وقرر الوزير عدم فرض قيود جديدة رغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية بأربعة أضعاف خلال شهر لتصل إلى أعلى مستوياتها في العام 2021.

وقال بيرسيه خلال مؤتمر صحفي الخميس: “نحن نواجه بشكل واضح الموجة الخامسة”، وأضاف أن مستقبل الوباء “يعتمد على سلوك الجميع”، آملا “بضبط التفشي بالتدابير الحالية”.

ويأتي تصريح بيرسيه في حين يستعد السويسريون للتصويت في 28 نوفمبر على قانون كوفيد-19 الذي يعطي مجالا أوسع للسلطات لمحاربة الوباء.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن القانون يحظى بتأييد واسع، إلا أن الآلاف يتظاهرون كل أسبوع للتنديد بالتلقيح والبطاقة الصحية الإلزامية رغم أن هذه الأخيرة سمحت بإعادة فتح جزء كبير من الشركات والمحلات وتحريك العجلة الاقتصادية.

وتخشى السلطات من أن يتسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 باكتظاظ المستشفيات مع حلول فصل الشتاء، علما أن حالا الاستشفاء لمرضى كوفيد-19 ارتفعت بنسبة 25% الأسبوع المنصرم فيما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 80% مع تسجيل 53 وفاة جديدة.

ودعا عالم الأوبئة في جامعة بيرن كريستيان ألتهاوس للعودة إلى العمل عن بعد وإجراء فحوصات كوفيد-19 مجانية وتمديد التزام الكمامة في الأماكن المغلقة.

وقال: “قد نجد أنفسنا في وضع حساس بحلول عيد الميلاد نظرا للوضع الوبائي في الدول المجاورة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية