وصول أول دفعة من المهاجرين العراقيين إلى بغداد قادمين من بيلاروس

أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، أن رحلة العائدين من بيلاوسيا التي وصلت العراق اليوم لن تكون الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن “وزارة الخارجية أوفدت وفودا قنصلية لتستقر في العاصمة البيلاروسية واستطلعت العديد من المواقع الجغرافية على طول الحدود المشتركة الممتدة ما بين بيلاروسيا ولتوانيا ولاتفيا انتهاءً ببولندا وعملنا على منح جوازات مرور لكل من فقد جوازه لأي سبب كان”.

وأضاف، أنه “تمكنا من توثيق 340 مهاجرا عراقيا فجر اليوم ومنحنا اكثر من 70 جواز مرور لهم والطائرة التي توجهت للعراق اليوم أقلت 430 مهاجراً وهبطت في أربيل حاملة مواطنين في اقليم كردستان وستتوجه إلى بغداد لتقل من تبقى فيها”. وأكد أن “رحلة اليوم لن تكون الأخيرة ومستمرون بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة ومنح جوازات مرور لمن لا يمتلكون جوازات”.

وأعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، وصول طائرة العائدين من بيلاورسيا لمطار أربيل. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، تسجيل 571 عراقياً يتواجدون على الحدود البيلاروسية – البولندية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له، اليوم الخميس، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي أقلعت اليوم”.

وبين الصحاف خلال البيان، أن “فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين”. وأضاف، أن “الوزارة تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة، ونكرس لدبلوماسية الاستجابة الوطنية”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية