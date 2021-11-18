تحطم مقاتلة “اف 16” يونانية ونجاة الطيار

أعلن التلفزيون اليوناني، اليوم الخميس، تحطم مقاتلة من نوع “اف 16” في قاعدة أندرافيدا الجوية اليونانية ونجاة الطيار.

وأفاد التلفزيون اليوناني الرسمي “ERT” أن مقاتلة من طراز “أف 16” تحطمت بعد هبوط اضطراري في قاعدة أندرافيدا الجوية في اليونان، والطيار لا يزال على قيد الحياة.

وكانت الطائرة متجهة إلى أراكسوس، ولكن لأسباب لم تحدد بعد، أُجبر الطيار على الهبوط اضطراريا بطائرته “أف 16” في قاعدة أندرافيدا الجوية اليونانية.

وذكرت القناة التليفزيونية أن المقاتلة خرجت عن مسارها في المدرج أثناء الهبوط وأصيبت بأضرار، لكن الطيار ما زال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

المصدر: سبوتنيك