رئيس الوزراء الاسترالي: حان الوقت الآن للاستراليين لاستعادة حياتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 11:10

رئيس الوزراء الاسترالي: حان الوقت الآن للاستراليين لاستعادة حياتهم

منذ 1 ساعة 18 November، 2021
سكوت موريسون
أخبار دولية - استراليا

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الحكومات إلى التراجع عن التدخل في حياة الناس، وقال إنه “حان الوقت الآن للأستراليين لاستعادة حياتهم”.

وقال موريسون إن “أستراليا مجتمع مدني ومسالم حيث لا يتم التعامل مع الخلافات بالعنف”، وأكد أنه “لا يتسامح مع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة”.

وأشار موريسون إلى أن “الأستراليين قاموا بعمل رائع خلال تفشي فيروس كورونا، لكن حان الوقت الآن لأن تتراجع الحكومات وأن يستعيد الأستراليون حياتهم مرة أخرى”.

وأثار مشروع قانون إدارة الوباء الذي قدمته حكومة ولاية فيكتوريا احتجاجات كبيرة ومستمرة في ملبورن.

المصدر: روسيا اليوم

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