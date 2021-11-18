ندوة فلسفية في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان تحت عنوان “الفلسفة في عصر ما بعد التقنية؛ الدور والمآلات”

تقيم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة فلسفية بمناسبة يوم الفلسفة العالمي، تحت عنوان “الفلسفة في عصر ما بعد التقنية؛ الدور والمآلات”.
يتحدث فيها:
– د. عباس خامه يار، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان
– أ. د. خنجر حمية، رئيس الفرقة البحثية ورئيس قسم الفلسفة سابقاً في الجامعة اللبنانية – لبنان
نهاية الفلسفة وبداية التفكير
– أ. د. محمد الصالح العياري، باحث متخصص في فلسفة فيزياء الكوانتوم – تونس
الفلسفة في عصر ما بعد التقنية: اما المواجهة لضمان التقدم التكنولوجي أو العودة الى الاصول
– تدير الندوة الباحثة والمترجمة مريم ميرزاده
الزمان: الخميس 18 تشرين الثاني 2021 الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بيروت
تبث الندوة عبر صفحات “المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان” في:
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المصدر: موقع المنار