ندوة فلسفية في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان تحت عنوان “الفلسفة في عصر ما بعد التقنية؛ الدور والمآلات” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 11:10

ندوة فلسفية في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان تحت عنوان “الفلسفة في عصر ما بعد التقنية؛ الدور والمآلات”

منذ 2 ساعة 18 November، 2021
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

تقيم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة فلسفية بمناسبة يوم الفلسفة العالمي، تحت عنوان “الفلسفة في عصر ما بعد التقنية؛ الدور والمآلات”.

يتحدث فيها:
– د. عباس خامه يار، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان
– أ. د. خنجر حمية، رئيس الفرقة البحثية ورئيس قسم الفلسفة سابقاً في الجامعة اللبنانية – لبنان
نهاية الفلسفة وبداية التفكير
– أ. د. محمد الصالح العياري، باحث متخصص في فلسفة فيزياء الكوانتوم – تونس
الفلسفة في عصر ما بعد التقنية: اما المواجهة لضمان التقدم التكنولوجي أو العودة الى الاصول
– تدير الندوة الباحثة والمترجمة مريم ميرزاده

الزمان: الخميس 18 تشرين الثاني 2021 الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بيروت
تبث الندوة عبر صفحات “المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان” في:

فیسبوك: https://www.facebook.com/ICRO.LB
انستغرام: https://www.instagram.com/icro.lb
یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCnQ-xJvuugXzpFLJtOcV9AQ

المصدر: موقع المنار

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