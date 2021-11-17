تكتل لبنان القوي يقدم طعناً في تعديلات قانون الانتخابات

تقدم النواب من “تكتل لبنان القوي” :جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين، بمراجعة ابطال قانون النافذ حكما رقم 8/2021 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب والمنشور في الجريدة الرسمية الملحق العدد 43/ 2021).

ويستند الطعن الى مخالفة القانون للمواد 64 و66 و57 من الدستور، احتساب نصاب الحضور، تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، منع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الست وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام