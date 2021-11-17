الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان بشكل فوري واستئناف الحوار

أعرب الاتحاد الأوروبي الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، داعياً الطرفين إلى إنهاء التصعيد بشكل فوري واحترام اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحوار لترسيم الحدود.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي، أن التكتل يشعر بالقلق البالغ “إزاء أعمال العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان”، مشيرًا إلى مناقشة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، تطورات الوضع مع رئيسي البلدين، والذي دعا إلى “الإنهاء الفوري للتصعيد واحترام اتفاق وقف إطلاق النار”. وبحسب البيان فقد حث الاتحاد الأوروبي ” أرمينيا وأذربيجان على ضبط النفس والالتزام بكافة الاتفاقيات السابقة، واستئناف الحوار لترسيم الحدود والتوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء الأزمة”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.

يذكر، أن العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، قد تجددت نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020؛ وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية.

المصدر: سبوتنيك