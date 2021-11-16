باسيل: نصر على إجراء الانتخابات النيابية

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء “الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية”، وأشار الى ان “الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب”، لافتا إلى أنه “لا يوجد مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد فريق ما ان يمارس حقه”.

وقال باسيل “طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات”، ولفت إلى ان “المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب، وكل اجتهاد هو في غير محله، وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها”.

ورأى باسيل أن “هناك تعديا فاضحا وصريحا على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام