النائب عراجي حول اقتراح إعطاء مساعدة اجتماعية لعاملي القطاع العام وتعديل النقل : يحتاج الى دراسة مستفيضة أكثر لناحية تأمين التمويل

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: قاسم هاشم، فادي علامة، عناية عز الدين، الكسندر ماطوسيان، بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، ماريو عون، محمد القرعاوي، أمين شري وبيار بو عاصي. كما حضر المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله أحمد، رئيسة نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي ناديا بدران ونائبتها رجاء شاتيلا.

واستكملت اللجنة البحث في اقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي واقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت.

عراجي

وقال النائب عراجي: “ان الاقتراح المتعلق بتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الذي هو 24 الف، وهو اقتراح تم تحويله من الهيئة العامة الى اللجان المختصة، وحول ايضا الى لجنة المال والموازنة، وينص حسب شريحة الموظفين وكم يتقاضون مساعدة. وأعطي مثلا القضاة وموظفي الفئة الاولى والضباط 25 بالمئة، ومن ثم تتدرج لتصل الى الفئة الخامسة والافراد لتصل الى 45 بالمئة. هذه كما قلت مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام”.

وتابع: “اللجنة مع روحية الاقتراح مبدئيا، انما يحتاج الى دراسة مستفيضة أكثر لناحية كيفية تأمين التمويل اللازم. والاقتراح يتضمن التكلفة بالنسبة لفروقات النقل وايضا المساعدة الاجتماعية لهذه الشرائح. انما من أين يمكن تأمين الاموال وهو مبلغ كبير حوالى 2937 مليار ليرة، هذه على اساس فرض زيادة على التعرفة الجمركية. انما لا نعلم كم سوف توفره هذه التعرفة الجمركية، قد تعطي اقل او اكثر، لان الكلفة عاليه ويفترض التوازن المالي. وبما ان الموضوع يدرس في لجنة المال والموازنة ارتأت اللجنة انه عندما تنتهي لجنة المال والموازنة من دراسة التمويل ومن اين سوف يأتي، عندها لا مشكلة لدينا انما نريد معطيات اكثر من ذلك”.

اضاف: “اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بالاختصاصيين في العمل الاجتماعي، وكما تعلمون ان مهنة العمل الاجتماعي باتت مهمة جدا في دوائر القطاعين العام والخاص وحتى في المؤسسات الدولية التي تعتني ببعض المشاريع الاجتماعية في البلد، والمتعلقة بشبكات الامان الاجتماعية. ان مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي، لغاية اليوم، غير منظمة مع العلم انها تدرس في بعض الجامعات اللبنانية وتحديدا الجامعة اللبنانية، حيث لديها ستة فروع في كل المناطق وتدرس اختصاص العمل الاجتماعي. يعني لدينا الالاف ممن لديهم هذا الاختصاص، والمهنة غير منظمة”.

واوضح “ان لدينا ثلاثة مشاريع تهتم بشبكات الامان الاجتماعي، وهي برنامج “الاسر الاشد فقرا” وبرنامج “الاستجابة الطارئة لشبكة الامان الاجتماعي”، التي هي 246 مليون دولار من صندوق النقد، والبطاقة التمويلية. هذه المواضيع الثلاثة بحاجة الى موظفين متخصصين في العمل الاجتماعي لان البنك الدولي عندما اعطانا ال 246 مليون دولار قال انه يريد اختصاصيين في مجال العمل الاجتماعي. لذلك، اللجنة اليوم اجتمعت في حضور المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله. وكنا قد عقدنا اجتماعا سابقا مع المدير العام لوزارة التربية فادي يرق وقررنا ان يعقد اجتماع بين مندوب من وزارة التربية والدكتور عبد الله مع اساتذة في الجامعات اللبنانية التي تدرس العمل الاجتماعي، لوضع ملخص نهائي، للجنة فرعية سوف يترأسها النائب الدكتور ماريو عون، يتضمن ملاحظاتهم على التقرير الذي سوف يضعونه ويرسل الى لجنة الصحة من اجل اقراره من قبل اللجنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام