ميقاتي : لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران وكفانا اضاعة للوقت

جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السرايا اليوم “دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، الى التعاون لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الاشقاء في دول الخليج”.

وقال خلال اجتماع موسع للبحث في استكمال “خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار” التي اطلقها البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفا بيروت: “كفانا اضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعا في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما امكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية”.

أضاف: “في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي اصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الاولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها ، وبلسمة جراح المفجوعين. وفي هذا الاطار أجدد دعوة الجميع الى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في اطاره القضائي الصرف واعتماد الاصول الدستورية في معالجته”.

وختم: “إن القضاء هو الملجا لنا جميعا ومن واجبنا حمايته وصونه ، وبهذا نكون ايضا نوجّه رسالة الى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام