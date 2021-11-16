السيد فضل الله استقبل وفدا من ثانوية الإمام الصادق(ع) في جويا: دورنا النهوض بالمجتمع ومحاربة الجهل والتخلف والفساد

استقبل السيد علي فضل الله وفدا من ثانوية الإمام جعفر الصادق(ع) في جويا، برئاسة مديرها محمد نصرالله، حيث اطلعه على أعمال الثانوية وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية.

وبعد الترحيب بالوفد أشاد السيد فضل الله “بجهود العاملين في المؤسسة وكفاحهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر على الوطن، مثنيا على “هذا التفوق الذين تم تحقيقه على المستوى التعليمي والتربوي”.

وأكد أن “الغاية من انشاء هذه المؤسسات ليس الربح بل تأدية رسالتها الإنسانية والثقافية والأخلاقية، من خلال العمل على النهوض بمستوى مجتمعها ومساعدته على محاربة الجهل والتخلف والفساد. ونحن هنا نقدر عطاءكم وتفانيكم في تأدية هذه الأهداف”.

وأضاف ” المؤسسات ليست بحجم صروحها بل بالعاملين فيها الذين يضحون من أجلها، ومسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية تقتضي أن نقف إلى جانبهم في أوقات الشدة”، واعدا العاملين” بدراسة السبل الآيلة لتحسين ظروفهم الحياتية والاقتصادية حتى يستطيعوا الاستمرار في متابعة هذه المسيرة وبنفس الجهد والروحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام