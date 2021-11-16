السيد رئيسي: آمل حل مشاكل البلاد أكثر من أي وقت مضى

وتابع “اليوم بعد مضي 83 يوما على تشكيل الحكومة الجديدة ومنح مجلس الشورى الاسلامي الثقة بها، آمل أكثر من أي وقت مضى في حل مشاكل البلاد”، موضحاً “اتخذنا خطوة إيجابية بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لحفظ حياة المواطنين”، قائلاً “على الرغم من أن الخطر ما زال قائماً، لكن هذه الخطوة كانت جيدة للغاية لتوفير اللقاح وإزالة تخوفات المواطنين من عدم تلقيه”.

وفي موضوع آخر، أشار إلى أن “الحكومة حققت نجاحاً في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات وموارد العملة الأجنبية والوطنية، وتتخذ بعض الخطوات الاخرى الجيدة في القضايا الاقتصادية”، مؤكداً أن المخاوف تقلصت بشأن تضاؤل الموارد ولا ينتابنا القلق بشأن توفير السلع الأساسية والمخزونات.

وحول السياسة الخارجية للبلاد خلال الأیام الـ83 المنصرمة من حكومته، أشار رئيسي إلى “زيادة التفاعلات الدولية وخاصة ذات الأولوية الدبلوماسية منها ما يتعلق بسياسة حسن الجوار”، قائلاً إن “الظروف الحالية تظهر بوضوح أننا لا نفرق في التعامل بين دول الشرق والغرب فالبلدان التي تبحث عن علاقات جيدة تمتاز بالاحترام مع ايران، خرجت علاقاتنا معها من حالة الانفعال والضعف الی حالة‌ النشاط والحیویة”.