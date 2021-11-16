قرارات أمريكية وصينية تدمر سوق العملات الرقمية

تعرضت العملات الرقمية لضربة مفاجئة من السلطات الامريكية والصينية ما كبد سوق العملات الرقمية خسائر تتجاوز 1.6 تريليون دولار في 24 ساعة.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 1.8 تريليون دولار نزولا من 2.8 تريليون دولار إلى حوالي 1.006 تريليون دولار.

بعد أشهر من التدقيق من قبل كلٍ من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة، أصبح مشروع قانون البنية التحتية – الذي انتقده العديد من مناصري العملات المشفرة – هو الآن قانون البلاد رسميًا.

ووقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار أمام جمهور من المراسلين والمشرعين والعمال النقابيين.

وفي حين يهدف التشريع من الحزبين إلى توفير التمويل للطرق والجسور والوصول إلى الإنترنت والألواح الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية ومشاريع البنية التحتية الرئيسية الأخرى، قام المشرعون بتضمين جزء ينطبق على العملات المشفرة قبل تمريرها في مجلسي الكونغرس.

وسيطبق مشروع القانون كما تم تمريره قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة ويوسع متطلبات الإبلاغ للوسطاء.

في حين أنه من الصعب الآن على أي مشرع في الولايات المتحدة تغيير جوهر شرط الإبلاغ عن العملات المشفرة – والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2024 .

فقد استخدم آخرون تمرير القانون كدعوة لاتخاذ إجراء. شجعت شانون براي، مرشحة حزب التحرير لشغل أحد مقاعد ولاية كارولينا الشمالية في مجلس الشيوخ، الناخبين على “انتخاب ممثلين صديقين للعملات المشفرة” على ما يبدو للمساعدة في محاربة تنفيذ القانون.

صرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، بأنها ستواصل إصلاح عمليات تعدين العملات الافتراضية في البلاد.

و قال “مينج وي” المتحدث باسم اللجنة الصينية: تنظيم أنشطة تعدين العملات المشفرة له معنى كبير في تحسين هيكلنا الصناعي، وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات، وتحقيق أهداف انبعاثات الكربون.

المصدر: Investing.com